Aufgrund der weiterhin roten Zahlen hat die Bank kürzlich ein grösseres Sparprogramm lanciert. Insgesamt will sie am Standort in Genf rund 100 Stellen streichen, wie Anfang Mai bekannt wurde. Vom Stellenabbau sind gemäss den Angaben in erster Linie die Bereiche Support und Informatik betroffen. Insgesamt hatte BNP Paribas (Suisse) SA in der Schweiz Ende 2023 832 Angestellte (FTE).