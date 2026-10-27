So soll das erste Exemplar des modernisierten Grossraumjets Boeing 777X weiterhin im Jahr 2027 ausgeliefert werden - sieben Jahre später als ursprünglich angepeilt. Die erneute Verschiebung von Zulassung und Auslieferung hatte Boeing ziemlich genau vor einem Jahr bei der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals 2025 angekündigt - und dafür eine Belastung von 4,9 Milliarden Dollar verbucht. Unter dem Strich stand deshalb ein Quartalsverlust von 5,3 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu fiel der Verlust aus dem Sommer 2026 eher gering aus.