Die Boeing-Aktie ist am Montag an der New Yorker Börse vorübergehend um mehr als 5 Prozent gefallen. Grund ist ein öffentlich gemachter Fehler in einer neuen Softwareversion für das Flugzeug des Typs 737 MAX, der in bestimmten Situationen zu Problemen mit der automatischen Flugsteuerung führen kann.