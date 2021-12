Airlines-Aktien in freundlichem Aktienumfeld besonders stark erholt

In einem erholten Marktumfeld für europäische Aktien ragt am Donnerstag der Reisesektor heraus. Allen voran Fluggesellschaften zeigten sich erholt - getrieben von neuer Hoffnung, dass Infektionen mit der Coronavirus-Variante Omikron vergleichsweise milde verlaufen könnten. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass britische Studien die Thesen aus Südafrika untermauern, dass die Variante zwar weitaus ansteckender ist als Delta, aber viel seltener ins Krankenhaus führe.