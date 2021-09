Aktien Frankfurt: Anleger honorieren EZB-Geldpolitik

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag an seine Vortageserholung angeknüpft und moderate Gewinne verbucht. Der Dax notierte am Nachmittag 0,39 Prozent höher bei 15 683,51 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,6 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsenwerte gewann am Freitag 0,26 Prozent auf 36 215,74 Punkte. Der EuroStoxx 50 rückte um rund 0,4 Prozent vor.