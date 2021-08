Aktien Frankfurt: Aussagen zu EZB-Pandemiehilfen pulverisieren Dax-Gewinne

Ein Hinweis auf eine mögliche Reduzierung der Pandemie-Hilfen der Europäischen Zentralbank ist am Dienstag bei Investoren schlecht angekommen. Lag der deutsche Leitindex Dax am Vormittag noch mit 0,8 Prozent im Plus und hatte ein weiteres Rekordhoch unmittelbar im Visier, so bröckelten die Gewinne anschliessend vollständig wieder ab. Am frühen Nachmittag lag der Dax mit 0,19 Prozent im Minus bei 15 857 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel verlor 0,34 Prozent auf 36 146 Zähler.