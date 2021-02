Aktien Frankfurt: Dax grenzt Verluste ein - Stimmung insgesamt aber getrübt

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Freitag mit Mühe einen Teil seiner im Handelsverlauf erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Insgesamt aber blieb die Stimmung zum Wochenschluss recht trüb. Der hiesige Leitindex stand am frühen Nachmittag noch 0,29 Prozent tiefer bei 14 000,57 Punkten. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer damit auf ein leichtes Minus zu.