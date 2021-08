Aktien Frankfurt: Dax im Aufwind

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag ein moderates Plus verzeichnet. Bereits in Asien hatte sich die Stimmung der Anleger aufgehellt. Hinzu kamen positive Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone. Der Dax notierte zuletzt 0,53 Prozent höher bei 15 636,75 Punkten. Das Börsenbarometer schwankt schon seit Wochen über weite Strecken zwischen rund 15 300 und etwa 15 800 Punkten.