Aktien Frankfurt: Dax lauert auf Rekordhoch

Der Dax ist am Freitag wieder nahe an sein Rekordhoch von 14 804 Punkten aus der Vorwoche heran gerückt. Übertrumpft hat er es trotz guter Stimmung in deutschen Unternehmen allerdings nicht. Der deutsche Leitindex gewann in der Spitze ein Prozent auf 14 776 Punkte und schaffte damit ein ähnlich grosses Wochenplus.