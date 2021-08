Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu nach US-Jobdaten

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitagnachmittag nur wenig auf die Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts reagiert. Der Dax stieg leicht auf sein Tageshoch und gewann zuletzt 0,18 Prozent auf 15 773,13 Punkte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent an. Der MDax der mittelgrossen Werte notierte am Freitag hingegen 0,19 Prozent tiefer bei 35 659,18 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,3 Prozent.