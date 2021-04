Aktien Frankfurt: Dax moderat höher - Mehr Schwung bei Nebenwerten

Der Dax hat sich am Donnerstag mit moderatem Kursplus weiter in einer engen Spanne etwas unterhalb seines Rekordhochs bewegt. Am Nachmittag stand der Leitindex 0,19 Prozent höher auf 15 237,88 Punkten. Gute Quartalszahlen von US-Unternehmen stützten, waren aber kein zusätzlicher positiver Treiber. Auch diverse US-Konjunkturdaten, darunter die wichtigen Einzelhandelsumsätze, fielen zwar besser als von Analysten erwartet aus, hinterliessen im Dax aber kaum Spuren.