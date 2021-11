Aktien Frankfurt: Dax nach Ifo wegen Konjunktursorgen weiter auf Talfahrt

Eine erneut verschlechterte Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat dem Dax am Mittwoch weiter zugesetzt. Nach dem Fall unter die 16 000 Punkte am Dienstag setzte der Leitindex seine von Corona- und Inflationsbedenken ausgelöst Korrektur fort. Am Nachmittag sank der Dax um 1,09 Prozent auf 15 763,39 Punkte, nachdem aus den USA auch eine Reihe enttäuschender Konjunkturdaten kam. Zu seinem jüngsten Rekord bei 16 290 Punkten ging er damit weiter auf Abstand.