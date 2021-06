Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach starkem Wochenauftakt

Nach dem starken Wochenbeginn hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag im frühen Handel an Schwung eingebüsst. Der Leitindex Dax verlor 0,23 Prozent auf 15 568 Punkte. Am Vortag hatte er noch ein Prozent gewonnen. "Die Marktteilnehmer scheinen sich in die Sommerpause zu verabschieden", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Der MDax trat mit 34 206 Punkten quasi auf der Stelle. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab leicht nach.