Aktien Frankfurt: Dax stabil - Marktbeobachter warnen vor Rückschlag

Die Aussicht auf eine noch lange andauernde ultralockere US-Geldpolitik hat den Dax am Donnerstag gestützt. Erfreuliche Industriedaten aus Deutschland und starke Autoabsatzzahlen aus China trugen ihr Übriges bei. Bis zum Nachmittag bröckelten die anfänglich moderaten Gewinne zwar ab, mit 15 191,65 Punkten und damit einem kleinen Plus von 0,10 Prozent zeigte sich der Leitindex aber stabil. Das Rekordhoch von etwas mehr als 15 300 Punkten bleibt in Reichweite. Marktbeobachter betonen allerdings zunehmend auch das Risiko eines Rückschlags.