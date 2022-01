Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich weiter

Nach den starken Kursschwankungen am Vortag ringt der Dax auch am Donnerstag um Orientierung. Nach einem freundlichen Start wechselte der Leitindex mehrfach das Vorzeichen, am Nachmittag legte er dann in Erwartung ebenfalls stabilisierter US-Börsen um 0,21 Prozent auf 15 842,27 Punkte zu. Der MDax schaffte es mit 34 241,87 Zählern auch mit 0,31 Prozent in die Gewinnzone.