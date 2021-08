Aktien Frankfurt: Dax steigt erstmals über 16 000 Punkte

Erstmals in seiner Geschichte ist der Dax am Freitag über die Marke von 16 000 Punkten geklettert. In der Spitze erreichte der Leitindex 16 030 Punkte. Gegen Mittag zeigte die Kurstafel noch 16 011,28 Punkte an bei einem Plus von 0,46 Prozent. Drei Handelstage in Folge hat der Leitindex nun schon Bestmarken gesetzt. Zuvor hatte er wochenlang meist unter 15 800 Punkten festgehangen. Experten führen den jüngsten Schub insbesondere auf die nachlassende Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA zurück.