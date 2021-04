Aktien Frankfurt: Dax verliert nach frühem Rekord den Schwung

In einem international weiter guten Börsenumfeld hat es der Dax am Montag erstmals kurz über die Marke von 15 500 Punkten geschafft. Auf diesem hohen Niveau ging ihm dann aber der Schwung zunächst verloren und so tauchte der Leitindex schon bald moderat ins Minus ab. Zuletzt gab er am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 15 438,20 Punkte nach.