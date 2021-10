Aktien Frankfurt: Dax vor US-Jobbericht im Minus

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht als Höhepunkt der Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückgehalten. Gegen Mittag fiel der Leitindex Dax um 0,28 Prozent auf 15 207,78 Punkte. Anleger warten ab, bevor am Nachmittag neue Impulse aus den USA kommen dürften.