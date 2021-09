Aktien Frankfurt: Dax weiter träge

Der Dax hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Der deutsche Leitindex notierte am Nachmittag mit minus 0,11 Prozent auf 15 705,06 Punkten. Börsianer sprachen von einem unklaren Stimmungsbild an den Märkten. An den beiden vorangehenden Tagen hatte das Börsenbarometer zwar moderat zugelegt, war aber kaum über die Marke von 15 700 Punkten hinaus gekommen.