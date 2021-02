Aktien Frankfurt: Dax wenig bewegt - K+S und Varta heftig unter Druck

AFX) - Der Dax hat sich nach zwei Verlusttagen am Donnerstag in einer engen Spanne um seinen Vortags-Schlusskurs bewegt. Am Nachmittag trat der deutsche Leitindex bei 13 910,84 Punkten auf der Stelle. In der vergangenen Woche hatte er bei 14 169 Punkten noch einen Rekord erreicht, Anschlussgewinne waren jedoch ausgeblieben.