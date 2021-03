Aktien Frankfurt: Dax zollt Rekordserie Tribut - Autotitel unter Druck

Nach der Rekordjagd seit Wochenbeginn ist der Dax am Freitag etwas zurückgefallen. Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,56 Prozent auf 14 488,01 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich indes nach einer Serie von vier Rekorden in Folge ein Gewinn von rund vier Prozent ab. Der MDax verlor 0,83 Prozent auf 31 671,03 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,45 Prozent auf 3820,20 Zähler nach.