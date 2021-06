Aktien Frankfurt: Keine klare Richtung nach jüngsten Rekorden

Nach seinem Rekord am Vortag hat sich der Dax am Mittwoch mit einer eindeutigen Richtung schwer getan. Gegen Mittag stand der Leitindex 0,15 Prozent höher auf 15 591,14 Punkten. Am Dienstag war er bis auf ein Rekordhoch von 15 685 Zählern gestiegen, hatte dann aber einen Teil der Gewinne abgegeben - auch weil die Wall Street die Stärke der europäischen Börsen nicht aufgenommen hatte.