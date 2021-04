Aktien Frankfurt: Kurssprünge bei Deutsche Bank und Delivery Hero treiben Dax

Die Deutsche Bank und der Essenslieferdienst Delivery Hero haben am Mittwoch mit hohen Kursgewinnen zur freundlichen Grundstimmung der Dax-Anleger wesentlich beigetragen. Am Nachmittag stand der Leitindex 0,41 Prozent höher auf 15 311,47 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax mit 15 501 Punkten einen Höchststand erreicht.