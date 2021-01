Aktien Frankfurt: Kursverluste - Quartalszahlen aus der zweiten Reihe im Fokus

Der Dax hat am Mittwoch seinen Zickzack-Kurs in dieser Woche fortgesetzt. Nach den starken Einbussen zum Wochenstart und den ebenso kräftigen Gewinnen am Dienstag ging es für den deutschen Leitindex gegen Mittag um 0,60 Prozent auf 13 788,27 Punkte nach unten. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte verlor 0,80 Prozent auf 31 311,10 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um fast 0,7 Prozent.