Aktien Frankfurt: Nach Dax-Rekord geht der Rally die Luft aus

Nach einer zweitägigen Erholung sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder gefallen. Auch gute Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Anleger vor dem Wochenende nicht mehr locken. Der Dax verlor am frühen Nachmittag 0,68 Prozent auf 15 217 Punkte. Für die Börsenwoche, die mit einem Rekordhoch des Dax knapp über 15 500 Punkten verheissungsvoll begonnen hatte, deutet sich nun ein Verlust von 1,6 Prozent an.