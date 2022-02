Aktien Frankfurt Schluss: Dax federt hohe US-Inflation ab

Der Dax hat am Donnerstag die nach neuen US-Inflationsdaten verbuchten Kursverluste am Ende wettgemacht. Mit plus 0,05 Prozent auf 15 490,44 Punkte ging der deutsche Leitindex ins Ziel. Anders verhielt sich der MDax der mittelgrossen Werte, der 0,75 Prozent auf 33 527,38 Zähler einbüsste.