Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt zu - Delivery Hero mit Kurssprung

Neuer Schwung am Nachmittag hat dem Dax am Montag letztlich klar in die Gewinnzone verholfen. Zum Handelsende stand der deutsche Leitindex ein halbes Prozent höher auf 14 518,16 Punkten. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es um 1,13 Prozent auf 31 544,58 Zähler hoch.