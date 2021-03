Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt Rekordjagd in Tippelschritten fort

Der Dax hat den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn liess die Dynamik allerdings spürbar nach - auch am heutigen Donnerstag, obwohl geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und neue Bestmarken an der Wall Street den deutschen Leitindex stützten.