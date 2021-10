Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet schwach in den Oktober

Der Dax ist am Freitag mit Verlusten in den Oktober gestartet. Nach wechselhaftem Verlauf büsste der deutsche Leitindex am Ende 0,68 Prozent auf 15 156,44 Punkte ein. Im Verlauf wer er erstmals seit Mai wieder kurz unter die 15 000 Punkte gerutscht. Nach seinen Verlusten, die er am Vortag für den September und das dritte Quartal einstecken musste, ging nun auch die Woche schlecht zu Ende. 2,4 Prozent hat der Dax seit dem vergangenen Freitag verloren.