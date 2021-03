Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotz Lockdown-Verlängerung mit Miniplus

Der nochmals verlängerte Lockdown hat die Anleger am Dienstag zur Vorsicht bewogen. Der deutsche Leitindex Dax konnte zwar im Handelsverlauf seine frühen Verluste ausgleichen, schaffte aber letztlich nur ein Plus von 0,03 Prozent auf 14 662,02 Punkte in die Gewinnzone. Der MDax der mittelgrossen Werte hingegen gab um 0,31 Prozent auf 31 750,08 Punkte nach.