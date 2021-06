Aktien Frankfurt Schluss: Dax wieder im Aufwind nach Inflationsdaten

Der Dax hat am Dienstag nach Inflationsdaten zeitweise Kurs in Richtung seines Rekordhochs genommen. Bis auf 50 Punkte kam er an seine vor gut zwei Wochen aufgestellte Bestmarke von etwas über 15 800 Punkten heran. Am Ende des Tages fiel das Plus mit 0,88 Prozent auf 15 690,59 Punkten nicht mehr ganz so hoch aus. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte schloss mit plus 0,06 Prozent auf 34 295,85 Punkten.