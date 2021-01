Aktien Frankfurt Schluss: Vorsicht verdrängt die jüngste Euphorie

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag nach dem rekordhohen Jahresauftakt weitere Gewinne eingestrichen. Der Dax verlor 0,55 Prozent auf 13 651,22 Punkte. Hingegen brachte der MDax mit den mittelgrossen deutschen Unternehmen ein Plus von 0,35 Prozent auf 31 059,88 Punkte über die Ziellinie.