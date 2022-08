Aktien Frankfurt Schluss: Zinssorgen drücken Dax unter 13 000 Punkte

Deutliche Worte von Fed-Chef Powell zur Geldpolitik in den USA und Nervosität über einen womöglich grösser als bislang erwarteten Zinsschritt der EZB haben am Freitag den deutschen Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dax sackte unter die Marke von 13 000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Europaweit und in den USA trübte sich die Stimmung ebenfalls kräftig ein.