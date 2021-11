Aktien Frankfurt: Sorgen um neue Virusmutation drücken Dax tief ins Minus

Eine neue und möglicherweise gefährliche Coronavirus-Mutation im südlichen Afrika treibt die Anleger vor dem Wochenende in die Flucht. Der Dax fiel bis zum Freitagmittag um fast 3 Prozent auf 15 450 Punkte, bei zeitweise weniger als 15 300 Punkten war er zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober gerutscht. "Das weiter dynamische Infektionsgeschehen in Deutschland in Kombination mit der neuen Virusmutation bringt nun auch an der Frankfurter Börse das Fass zum Überlaufen", schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. Der MDax der mittelgrossen Werte verlor zuletzt 2,36 Prozent auf 34 185,61 Zähler.