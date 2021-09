Aktien Frankfurt: Unsicherheit und grosser Verfallstag bremsen Dax

Nach einer durchwachsenen Börsenwoche hat sich der Dax auch am sogenannten grossen Verfallstag am Freitag schwer getan. Erneut liess beim deutschen Leitindex nach dem Sprung über die Hürde von 15 700 Punkten schnell der Schwung wieder nach. Am Nachmittag trat der Dax mit plus 0,01 Prozent bei 15 652,58 Punkten nahezu auf der Stelle. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer damit aktuell auf ein recht dünnes Kursplus zu.