Aktien Frankfurt: Verluste - Furcht vor Billiggeldentzug und Delta-Variante

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag stark beunruhigt. Sie umtreibt die Sorge über eine womöglich noch in diesem Jahr anstehende geldpolitische Straffung durch die US-Notenbank (Fed). Auch wächst die Verunsicherung angesichts der in Asien grassierenden Delta-Variante des Corona-Virus, die zu fortgesetzten Lieferengpässen führt. Die Volkswirte der US-Bank Goldman Sachs blicken nun vorsichtiger auf das Wachstum der weltgrössten Volkswirtschaft in diesem Jahr.