Aktien Moskau: Talfahrt beschleunigt sich im Sog der Ukraine-Krise

Die Talfahrt an der russischen Börse geht auch am Montag weiter: Bis zum frühen Nachmittag sackte der RTS-Index um mehr als neun Prozent auf 1260 Punkte ab. Damit steuert der Moskauer Leitindex auf den dritten Verlusttag in Folge zu und hat an diesen drei Tagen insgesamt gut 17 Prozent an Wert eingebüsst. Bei 1252 Punkten markierte er zu Wochenbeginn den tiefsten Stand seit November 2020.