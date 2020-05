Der Pharmakonzern Astrazeneca hat eine weitere Zulassung in den USA für sein Krebsmedikament Lynparza erhalten. Das Mittel kann nun in den Vereinigten Staaten auch zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Prostatakrebs eingesetzt werden, wie das Unternehmen und sein US-Partner Merck & Co am Mittwoch gemeinsam mitteilten.