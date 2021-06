Die Deutsche Bank muss in Hongkong eine Strafe zahlen wegen falscher Angaben gegenüber der Wertpapierhandelsaufsicht. Die Behörde brummte dem Institut aus Frankfurt eine Geldbusse in Höhe von 2,45 Millionen Hongkong Dollar auf (umgerechnet rund 264'000 Franken), wie die Securities and Futures Commission (SFC) mitteilte.