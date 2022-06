Beiersdorf zurück im Dax - Delivery Hero steigt ab - PNE im SDax

Nur wenige Monate nach dem Abstieg aus dem Dax kehrt der Konsumgüterhersteller Beiersdorf wie von Experten erwartet zurück in die erste Börsenliga. Dafür steigt - ebenfalls wie erwartet - der Essenslieferdienst Delivery Hero in den MDax ab. Darüber informierte am späten Freitagabend die Deutsche Börse.