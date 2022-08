Bitcoin gibt nach Wochen der Erholung Gewinne ab

Kryptowährungen haben ihren mehrtägigen Abwärtstrend nach einer Warnung der US-Notenbank Fed am Mittwoch fortgesetzt. Die älteste und nach Marktwert grösste Kryptowährung Bitcoin fiel am Nachmittag um 1,2 Prozent auf 23 746 US-Dollar. Zum Wochenstart war der Bitcoin-Kurs erstmals seit Mitte Juni kurz über die Marke von 25 000 Dollar gestiegen. Die zweitgrösste digitale Währung Ether verlor am Mittwoch 1,6 Prozent.