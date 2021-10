Bitcoin steigt auf 60 000 Dollar

(Ausführliche Fassung) - Der Bitcoin hat am Freitag deutlich von einem Medienbericht über die möglicherweise bevorstehende Genehmigung eines Indexfonds in den USA profitiert. In der Spitze kostete die nach Marktwert grösste Kryptowährung 60 000 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im April. Das Rekordhoch von knapp 65 000 Dollar rückt damit wieder in Reichweite.