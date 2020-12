Bitcoin steigt erstmals über 29 000 Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin ist an Silvester erstmals über 29 000 US-Dollar gestiegen. Am Donnerstag erreichte der Kurs auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp in der Nacht ein neues Rekordhoch bei 29 292 Dollar. Am Mittag fiel der Bitcoin etwas zurück und wurde bei 28 983 Dollar gehandelt.