Dies schrieben die National Internet Finance Association of China, die China Banking Association und die Payment and Clearing Association of China am Dienstag in einer Warnung. Bei Kryptowährungen wie Bitcoin bestimmen allein Angebot und Nachfrage den Kurs. Ausserdem ist das Geschäft mit ihnen bislang weltweit kaum reguliert. Chinesische Behörden haben in den vergangenen Jahren wiederholt versucht, der Spekulation mit Cyber-Devisen einen Riegel vorzuschieben.

(AWP)