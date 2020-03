Coronavirus: Sterblichkeit bei Covid-19 sehr unterschiedlich

Status des Gesundheitswesens, Reaktion der Behörden und Charakteristika der Betroffenen dürften die grössten Einflussfaktoren sein.

"Covid-19 ist eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit", schrieben jetzt die US-Zentren für Krankheitskontrolle (CDC/Atlanta, US-Bundesstaat Georgia). Eigenartig sind jedenfalls die zum Teil frappanten Unterschiede in der Mortalität der Covid-19-Erkrankung.

Erst vor wenigen Tagen kalkulierte US-Virologe Vincent Racaniello von der Columbia University in New York die weltweite Mortalitätsrate durch Covid-19 bei 3214 Todesfällen und 94'250 Erkrankungen auf einen Anteil von 3,4 Prozent.

Mortalität in China gesunken

"Diese rohe Mortalitätsrate ist hoch. Bei der saisonalen Influenza beträgt sie 0,1 Prozent. Aber diese Zahlen passen nicht immer und sind durch viele Faktoren beeinflusst", schrieb der Experte auf seinem Virology Blog. Alle Daten aus China deuteten darauf hin, dass eine anfänglich hohe Mortalität - in Wuhan zum Beispiel anfänglich bis zu mehr als 20 Prozent - innerhalb von einigen Wochen auf Werte von einigen Prozenten sanken.

"Basierend auf einer Zusammenfassung von 44'672 Fällen am Anfang des Ausbruchs der Erkrankung in China starb kein einziges Kind im Alter bis zu neun Jahren. Bei Personen unter 50 Jahren lag die Mortalitätsrate unter einem Prozent", schrieb der Experte.

Experten der Johns Hopkins Universität in Baltimore in den USA haben für das gesamte Festlandchina eine Todesrate von 3,88 Prozent errechnet (80'756 bestätigte Infektionen). In der Provinz Hubei starben 4,46 Prozent der Patienten.

Geringe Mortalität in Südkorea

Es gibt offenbar grosse Unterschiede bei der Covid-19-Sterblichkeit, die auch einfach durch die Qualität des Gesundheitswesens des jeweiligen betroffenen Landes bedingt sein könnten. In Südkorea wurden 28 Todesfälle bei 5621 Infizierten registriert.

Das entspräche laut einer der Berechnungen einer Mortalitätsrate von 0,4 Prozent. Die Johns Hopkins-Experten haben mittlerweile für Südkorea bei 7.382 bestätigten Infektionsfällen und 51 Todesopfern eine "Case Fatality Rate" (Sterberate) von 0,86 Prozent errechnet.

Und wenn man bei mit 5. März 2020 in den USA 128 bestätigten Infektionen neun Todesfälle registriert hätte, seien das zwar sieben Prozent, stellten die Experten fest. Derart geringe Fallzahlen in einer Berechnung bedeuten allerdings auch wenig Aussagekraft für statistische Kalkulationen.

Frappierende Zahlen aus Italien

Die Zahlen aus Italien sind frappierend. In allen verfügbaren Statistiken werden um die fünf Prozent Mortalitätsraten angegeben. Mit 9. März hatte es dort 9172 bestätigte Infektionen mit dem neuen Coronavirus gegeben. Man hatte 463 Todesfälle verzeichnet.

Möglicherweise ist die Altersstruktur der Bevölkerung in Norditalien ein wichtiger Faktor. 23 Prozent der Bevölkerung sind dort älter als 65 Jahre. Das mediane Alter der italienischen Bevölkerung beträgt aber 47,3 Jahre.

Jedenfalls scheint man in Italien laut österreichischen Experten zunächst recht spät auf die Covid-19-Erkrankungen aufmerksam geworden zu sein. Damit war man von Beginn an mit einer grossen Zahl an Infizierten beziehungsweise Erkrankten konfrontiert. Aber hinterher und von aussen betrachtet ist man sprichwörtlich immer klüger.

(AWP)