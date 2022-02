Daimler Truck im März wohl im Dax - Beiersdorf dürfte absteigen

Daimler Truck startet in der Dax-Familie durch: Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer gelang in nur knapp zwei Monaten nach seiner Erstnotierung an diesem Freitag der Sprung in den MDax . Im März erwarten Index-Experten bereits seinen Aufstieg in den deutschen Leitindex. Änderungen stehen zudem wohl auch im Index der mittelgrossen Unternehmen an sowie im Nebenwerte-Index SDax .