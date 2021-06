Delegierte: Opec+ hält an Plänen zur Ausweitung der Fördermenge fest

Der Ölverbund Opec+ hält an der geplanten Ausweitung der Fördermenge im Juli fest. Die in dem Verbund organisierten Opec-Länder werden gemeinsam mit verbündeten Förderstaaten die Produktion im Juli um etwa 840 000 Barrel pro Tag erhöhen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Delegierte der Opec+ berichtete. Die Massnahme folgt auf Erhöhungen im Mai und Juni und entspricht einem zuvor gefassten Beschluss.