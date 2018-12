Dell feiert Combeback an der New Yorker Börse

Der hoch verschuldete US-Computerhersteller Dell ist am Freitag an die New Yorker Börse zurückgekehrt. Der Kurs der Dell-Aktien (C-Aktien) startete mit 46 Dollar in den Handel, womit das Unternehmen auf eine Marktbewertung von rund 16 Milliarden Dollar kam. Später notierte das Dividendenpapier bei 45,09 Dollar.