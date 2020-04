Erholungsrally beim Ölpreis beflügelt auch US-Ölaktien

Eine Erholungsrally bei den Ölpreisen hat am Donnerstag zahlreiche US-Ölaktien mächtig ins Plus gehievt. In den grossen Indizes versammelten sich die Branchenwerte unter den Anführern einer marktbreiten Erholung, nachdem der jüngste Preisverfall am Ölmarkt wegen Aussagen von US-Präsident Donald Trump mit einer deutlichen Gegenreaktion gestoppt wurde.