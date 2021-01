Der britische Sportartikelhersteller Fraser Group hat seinen Anteil am Modekonzern Hugo Boss aufgestockt. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Metzingen mitteilte, kommt der Grossaktionär über eine direkte Beteiligung und andere Instrumente nun auf Stimmrechtsanteile von insgesamt 15,23 Prozent. Zuvor waren es gut 10 Prozent gewesen.